Zu beachten sind lediglich zwei Dinge: Achtet bei den Gefäßen, die ihr in die Mikrowelle stellt, darauf, dass sie auch dafür geeignet sind und die nötigen Temperaturen aushalten. Das gilt vor allem für Kunststoffbehältnisse, wie Tupperware. An welchen Symbolen sich das ablesen lässt, könnt ihr hier nachlesen. Das Zweite ist euer Mikrowellenmodell. Wir haben all diese Rezepte an unserer büroeigenen ausgetestet. Da aber jede Mikrowelle andere Watt-Intervalle, Garstufen, Funktionstasten oder gar Celsius-Temperaturen hat, müsst ihr unter Umständen einfach ausprobieren. Bei den ersten Malen also schön vor dem Gerät stehen bleiben und zugucken, wie alles abläuft, damit das Rührei am Ende nicht überall im Raum klebt, außer auf eurem Teller.