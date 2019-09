Bei Instagram folgen der sportbegeisterten Influencerin 1,3 Millionen Menschen. Mit ihrem 12-Wochen-Online-Programm hat sie bereits Hunderttausenden zu einem fitteren Körpergefühl verholfen. Ab dem 30. Mai kannst du dir in allen Aldi-Süd-Filialen den passenden Look dazu holen. Ein komplettes Outfit ist für 50 Euro zu haben, die Shirts beginnen bei 7,99 Euro. Das Budget ist also auch keine Ausrede mehr fürs Zuhausebleiben.