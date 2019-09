15 erotische Aktfotografien zeigen die intimsten Momente junger Frauen

Nadya Vanessa Vega aka nomnomvega arbeitet als frei schaffende Fotografin in Berlin. Am liebsten porträtiert sie nackte Frauen – in der Badewanne, im Schlafzimmer oder in besonders intimen, zwischenmenschlichen Situationen. Ihre Fotografien sind authentische Momentaufnahmen, die eine ungeschönte und ehrliche Einsicht in die Vielschichtigkeit weiblicher Sexualität gewähren. Zu ihren Models hat die Fotografin eine Bindung, oft sind es Freundinnen oder Freundinnen von Freunden, die sich vor ihrer Kamera frei und ungezwungen bewegen. So gelingt es Vega auch ungewohnte Perspektiven und Winkel einzunehmen, die beim Betrachter*in das Gefühl entstehen lassen, ganz nah dran zu sein.