An diesen 5 Lippenstift-Trends kommst du 2018 nicht vorbei

Dank des World Wide Webs erreichen uns schon fast im Stundentakt neue Trends in Sachen Beauty. Von Squiggle-Brauen Contouring mit Haushaltsgegenständen oder Lip-Art mit Perlen – wenn Make-up-Artisten einmal in Schwung kommen, kennen sie keine Grenzen mehr. So witzig und instagramable diese Trends auch sind, alltagstauglich sieht dann doch anders aus.