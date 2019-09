Alle zwei Sekunden wird eine Tube dieser Mascara verkauft – & so wird sie hergestellt

Egal ob du deine Beauty-Produkte in der Drogerie oder im hochpreisigeren Sektor einkaufst; man kann mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass Mascara das liebste Kosmetik-Basis-Produkt der meisten Frauen ist. Immerhin gibt es wohl kaum einen Make-up-Look, der ohne schön getuschte Wimpern auskommt – meistens mit ein paar wenigen Handgriffen. Manche Mascaras sollen sogar besser sein als Sex. Das behaupten zumindest die Hersteller der „Better than Sex“-Tusche von TooFaced . Ob das nun wirklich so ist, sei mal dahingestellt, ganz sicher ist jedoch, dass Mascara in jede Beauty-Bag gehört. Aber wie wird das Kultprodukt eigentlich hergestellt?