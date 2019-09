Wie ich dank Lash Extensions meine Augenringe (fast) loswurde

An die Prozedur der Wimpernverlängerung musste ich mich jedoch erst gewöhnen. Mein erstes Mal liegt bereits vier Jahre zurück, als ich mich zu einem kostenlosen Beautyexperiment habe überreden lassen. Bevor es los ging, hatte ich natürlich ausdrücklich betont, dass ich mir einen möglichst dezenten, unauffälligen Look wünsche. Denn grundsätzlich geht es mir ja nicht vorrangig darum, meine Wimpern zu verlängern. Der Mascaralook würde mir genügen. Wäre da nur das Abschminken nicht.



Nach zwei Stunden, in denen ich mich erst krampfhaft darauf konzentrierte die Augen zuzulassen und später doch entspannt eindöste, blickte ich vor dem Spiegel dann plötzlich in zwei verschlafene Augen, die von ungefähr 104387 überlangen, dramatisch geschwungenen Wimpern umzingelt waren. Nach einem ersten Schock und viel gutem Zureden der Kosmetikerin („Das muss so”) verließ ich das Studio selbstbewusst und überzeugt davon, dass ich hier in Deutschland eine absolute Beautypionierin bin.



Doch leider bin ich nicht weit gekommen. Schon an der ersten Ampel, als meine Wimpern tatsächlich im Wind wehten, war ich genervt. Bis zum Event am Abend habe ich dennoch durchgehalten. Die ersten verwunderten Blicke und die Nachfrage einer Freundin, ob ich denn irgendwas mit meinen Augen hätte machen lassen, brachten mich dann aber dazu, verfrüht den Heimweg anzutreten. Zuhause angekommen griff ich mit der mentalen Unterstützung von zwei Proseccoflaschen aus dem Goodie Bag ohne Bedenken zur Nagelschere und schnitt die ungeliebten Fremdkörper schnurstracks ab.



Vier Jahre und jede Menge Recherchen später habe ich mich dann vor Kurzem an ein Studio meines Vertrauens gewandt und dort einen neuen Versuch in Sachen Wimpernverlängerung gestartet. Und siehe da: Es gibt ihn, den natürlichen Fake-Lashes-Look! Jetzt bin ich angefixt. Meine Augenringe werden immer unauffälliger und an die Prozedur des Anklebens habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Die Wimpern spüre ich gar nicht mehr. Natürlich ist so eine regelmäßige Verlängerung nicht ganz günstig. Die Neuanlage kostet ca. 120 Euro, das Auffüllen liegt bei etwa 50 Euro. Aber immerhin spare ich mir so jetzt nicht nur jede Menge Concealer und Mascara, sondern vor allem Nerven. Manchmal muss man in Sachen Beauty eben um die Ecke denken.