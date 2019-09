Urban Decay launcht neue Wimperntusche, die sogar sex-proof sein soll

Die Anforderungen an eine Mascara sind hoch. Mehr Volumen, mehr Länge, intensive Farbe, ewige Haltbarkeit und am besten ermöglicht sie den Wimpernschlag, der den Schwarm jetzt wirklich mal umhaut. All das und quasi noch viel mehr verspricht jetzt die neue Wimperntusche von Urban Decay. Im Oktober kommt Troublemaker auf den Markt - und die zaubert nicht nur extra lange Wimpern und unfassbare 13,7 mal mehr Volumen, sondern hält auch den wildesten Strapazen stand. Sprich: Am Morgen danach ist nichts verschmiert.