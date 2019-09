Two Tone-Lips sind der Trend für Entscheidungsunfreudige

Das Tolle an neuen und vielversprechenden Beautytrends ist das schnelle Reagieren der Industrie, die uns mit ihren Innovationen einiges leichter macht. So geschehen auch bei dem angesagten Trend der Two Tone Lips. Der Lippenrand bekommt einen anderen Farbton, als das Lippeninnere und beide Nuancen werden sanft miteinander verblendet. Es ist gar nicht so lange her, da brauchte man für schöne Two Tone-Lips mehrere Produkte, damit das Ergebnis stimmt. Zwei Lippenkonturstifte, einer für außen, einer für innen. Einen Puder für einen ordentlichen Rand und diverse Blenderpinsel, damit am Ende der Ombre-Effekt optimal ist. Ein Prozedere, das nicht nur zeitaufwändig ist, sondern auch ein gewisses Maß an Fingerspitzengefühl erfordert. Dank Two Tone Lip Bars in allen Farbkombinationen muss inzwischen niemand mehr ein Tutorial anschmeissen, um spannend nuancierte Lippen zu haben. Gleichzeitig pflegen die neuen Stifte und spenden Feuchtigkeit für einen optimalen Ombre Look.