Das sind die 20 meistverkauften SEPHORA-Produkte

Ein Besuch bei Sephora kann sich schnell anfühlen wie ein Trip ins Beautyparadies und nicht selten vergisst man dabei leicht die Zeit. Ebenso oft passiert es, dass man sich nur mal umsehen möchte und sich dann nach ein paar Stunden, komplett geschminkt und mit einer Menge Produkte im Schlepptau, an der Kasse wiederfindet. Die Auswahl ist wirklich fast grenzenlos und es gibt eigentlich nichts, was man dort nicht bekommt. Und da es Sephora mittlerweile auch in mehreren Kaufhof-Filialen in Deutschland gibt, haben wir nun auch endlich die Möglichkeit, die Shipping Costs einfach mal zu ignorieren und ein bisschen offline shoppen zu gehen.