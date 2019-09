„Als der Hacking-Skandal passierte, fühlte es sich an wie ein unglaublicher Angriff auf meine Privatsphäre an. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich glaube, dass ich immer noch verarbeite, was da passiert ist. Es fühlte sich an, als hätte mich der gesamte Planet gefickt. Es gibt keine Person auf der Welt, die nicht in der Lage ist, intime Fotos von mir innerhalb von Sekunden zu sehen. Du kannst bei einer Party sein, jemand holt sein Handy raus und zeigt sie dir. Das ist eine Tatsache, die sehr schwer zu verdauen ist.“