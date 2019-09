Als ich aufwachte, war meine Hose offen, mein T-Shirt hochgezogen und seine Hand in meinem Höschen. Es war ein Mitschüler. Er dachte, es wäre okay, mich anzutatschen. Dabei verstanden wir uns nicht mal sonderlich gut. All die Jahre, die wir zusammen in einer Klasse waren, da meinte er wohl, das wäre okay.