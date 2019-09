Facebook möchte, dass du deine Nacktbilder hochlädst – um dich zu schützen

Doch Facebook verspricht, dass niemand diese Fotos zu sehen bekommt. Wozu dann das das Ganze? Die hochgeladeten Bilder werden in einer Datenbank gespeichert und sollen es der Plattform ermöglichen, diese wiederzuerkennen, wenn Hacker oder Diebe illegal beschaffte Kopien davon versuchen online zu stellen. Das Phänomen, Nacktbilder von andern hochzuladen um sie bloßzustellen ist auch als „Revenge Porn“ (z. Dt. Racheporno) bekannt. Newsweek berichtet von monatlich etwa 54.000 an Facebook gemeldeten Fällen solcher unwissentlich publizierten Fotos. Doch kann die Plattform wirklich garantieren, dass die expliziten Bilder in ihrer Datenbank sicher sind? Funktionieren soll das Ganze mit der „Hashing“-Technologie, die auch schon bei der Prävention der Verbreitung von Kinderpornografie und gewalttätigem, extremistischen Content zum Einsatz kommt. Hierbei werden Facebook verpixelte Versionen der Bilder oder Videos angezeigt, aus diesen Daten wird dann ein digitaler „Hash“-Fingerabdruck erstellt mit dem künftige (auch von Dritten getätigte) Uploads verglichen werden können. Die Nacktfotos sollen wieder gelöscht werden, sobald diese ID erstellt wurde.