Schnauze voll von sexistischer Werbung? Hier kannst du selbst dagegen vorgehen

Mehr denn je sind wir in unserem Alltag auf allen Kanälen von Werbung umgeben. Darunter finden sich viele gute Kampagnen, die kreativ, intelligent und klug umgesetzt sind – und manchmal mehr Kunst als Werbung sind. Aber es gibt eben auch schlechte Exemplare, auf die wir im Jahr 2017 wirklich getrost verzichten können. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Es geht hier nicht darum, dass Werbungen mit nackter Haut per se sexistisch sind. Wenn das Produkt in irgendeiner sinnvollen (!) Relation zum Körper oder der Haut steht, ist das durchaus legitim. Was aber bitte haben Holzterrassen, Bier oder Autos mit nackten Frauenbrüsten zu tun? Ganz genau: nichts. Einige der unmöglichsten „Sex sells“- Marketing-Kampagnen findet ihr zum Beispiel hier