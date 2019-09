Dabei konnte man in mehreren Berichten gerade erst nachlesen, dass auf den internationalen Fashion Weeks immer mehr Diversity in allen Bereichen gezeigt werde, dass etwa in New York viel mehr schwarze Models auf dem Laufsteg vertreten waren als noch im Jahr 2016. Doch die Entwicklung auf dem Runway ist offenbar nicht synchron mit der hinter den Kulissen verlaufen. Hier findet nach wie vor Diskriminierung statt, weil man keine Leute einstellt, die Afro-Frisuren stylen können, die wissen, wie man solche Haare bändigen.