Informieren & mitreden: Das sind die 7 besten Polit-Podcasts

Über den Stand der Politik, aktuelle Nachrichten und das Weltgeschehen ungefähr bescheid zu wissen, sollte eigentlich jede*r. Doch besonders in diesem Jahr, wo alles schneller und komplexer zu werden scheint und die Flut an neuen, sofort verfügbaren Informationen täglich zunimmt, kann es schnell passieren, dass man etwas verpasst. Und klar, es gibt auch Tage, an denen möchte man sich mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen und nichts von Rassismus , Nazis, Hass, Maaßen, Merkel, Seehofer oder Trump lesen oder hören. Verständlich! Die Tagesschau bleibt dann ungesehen, Brennpunkt-Sendungen werden umgeschaltet und um News-Seiten oder Twitter ein großer Bogen gemacht.