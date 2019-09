Tatsächlich kann die heiße Zitrone ihr Versprechen als Allheilmittel gegen Erkältunen aber nicht halten (Nichts gegen die Zitrone, in anderen Belangen dafür schon). Warum das so ist und welche anderen Gesundheitsmythen eigentlich völliger Quatsch sind, sich aber hartnäckig halten, lest ihr hier: