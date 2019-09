Too Faced bringt eine Glitzer-Gesichtsmaske raus – pünktlich zu Weihnachten

Jerrod Blandino, einer der Gründer der beliebten Kosmetikmarke aus der USA, hat die langjährige Entstehungsgeschichte des Produktes erläutert. Den Plan, eine Gesichtsmaske mit Glitzer zu entwickeln, gab es bereits „seit mehr als fünf Jahren, aber die Wissenschaft war noch nicht soweit.“ Bis jetzt! Man trägt die schimmernde Textur auf, wartet etwa eine halbe Stunde bis sie komplett durchgetrocknet ist und kann sie dann wie eine Peel-Off-Maske abziehen. Laut Too Faced könnte man diese 30 Minuten als Investition in das perfekte Selfie sehen, denn die Belohnung ist babyweiche Haut, die perfekt auf den Auftrag von Make-up vorbereitet ist. Man muss die Resultate sehen, um sie zu glauben. „Glow Job“ ist, bis jetzt aber hoffentlich nicht mehr lange, das erste Hautpflege-Produkt von Too Faced und wird sicher auf vielen Wunschzetteln zu lesen sein.