Das erste kirakira-Editorial der Welt erweckt den schönsten Schmuck zum Leben

Denn was wäre schöner, als dem Schmuck der neuen Saison funkelndes Leben einzuhauchen und gegenseitig um die Wette strahlen und glitzern zu lassen? Eben, nichts. Schließlich können wir doch gerade in der dunklen Jahreszeit alle ein bisschen mehr Glitzer und Glamour vertragen. Ob Silber, Strass, Gold oder Perlmutt. Bei uns heißt es es Dank kirakira+ an dieser Stelle „Let’s Glam!”