Ich erinnere mich an eine Zeit, da wurden Klassenkameradinnen von mir für ihre Sommersprossen gehänselt. Kinder können fies sein. Zum Glück hat sich die Einstellung zu den einst ungeliebten Punkten im Gesicht im Laufe des Älterwerdens aber geändert – zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Heute gelten Sommersprossen eher als ein Zeichen von Schönheit, man findet sie süß oder sexy. So sexy, dass sich manch einer sogar welche ins Gesicht tätowieren lässt.