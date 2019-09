Einer der schönsten Looks, weil unglaublich zart und dabei sehr ausdrucksstark, kommt vom Gutelaune-Label House of Holland. Hier wurde tief in den Farbeimer gegriffen – mutigen Farbkombinationen wird durch dünnes Auftragen etwas an Schärfe genommen. Elfenhafte Akzente bekommt der Look durch gezielt am Innenauge platzierten Lidschatten mit Glitzereffekten in zartem Pink. Das ist einerseits sehr laut und andererseits so stimmig, dass wir direkt unsere Farbpalette bereit halten möchten.