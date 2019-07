Brauchen wir ein Menstruations-Emoji? So sehen die ersten Entwürfe aus

Bis zum 6. Juni diesen Jahres haben insgesamt schon 54.000 Befragte an der Abstimmung teilgenommen. Bisher steht das Emoji der Pantie mit dem Bluttropfen an erster Stelle. Unterstützt wird die Aktion zudem von prominenten Botschafterinnen wie etwa der Bestseller-Autorin Kathy Lette. Ob und wann das Menstruations-Emoji in den Kanon aufgenommen wird, ist letztendlich die Entscheidung großer Firmen wie Apple, Adobe Systems oder Google, denn diese entscheiden final, welche Symbole im Standard-Unicode ergänzt werden. Es bleibt also spannend, welches Emoji es auf unsere Smartphones schafft. Wir finden die Idee jedenfalls großartig.