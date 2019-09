Für viele Berufstätige ist der Gedanke ans Wochenende unwiderruflich mit „länger schlafen“ verbunden. Natürlich gibt es auch einige, die sich an ihren freien Tagen genauso früh aus dem Bett schlagen wie an Werktagen. Aber gestehen wir es uns ein: Es gibt nichts am ersten Tag einer neuen Arbeitswoche nichts schöneres als das Licht am Ende des Tunnels, die Vision, nach fünf Tagen sechs Stunden Schlaf pro Nacht mit zehn Stunden Nachtruhe alles unter der Woche Verlorene zu kompensieren.