Adventskalender für Erwachsene: 24 Türchen, 24 Höhepunkte

Oh Dezember, du Monat der fröhlichen Feierei und blinkenden Lichter.



Wir zählen schon die Tage bis Heilig Abend und das nicht nur an den Fingern, sondern auch an unserem Adventskalender. Für Schokolade und Co. wird man schließlich nie zu alt. Wem das aber auf Dauer zu einfallslos ist, für den gibt es natürlich auch zahlreiche großartige, unkonventionelle Alternativen.



Das Beste an so einem Adventskalender ist es doch, dass du jeden Morgen aufwachst und weißt, es wartet eine Überraschung auf dich. Aber wer sagt eigentlich, dass dieses kleine Geschenk von jemand anderem kommen muss?



Mach dir doch einfach selbst eine Freude. Mit unserem ganz besonderen Adventskalender gibt es gleich 24 Mal Spaß zum Selbermachen. Das wird garantiert eine vergnügliche Vorweihnachtszeit.