Ich halte Kanye West für großartig. Das habe ich immer getan. Aber ich hatte auch schon immer die Vermutung, dass er an einer Bipolaren Persönlichkeitsstörung leidet.Ich kenne Kanye West nicht persönlich. Ich kenne auch sonst niemanden, der Kanye West persönlich kennt. Außerdem bin ich kein Arzt, noch ist es mein Job, ob nun bei wildfremden oder mir bekannten Personen, psychische Krankheiten zu diagnostizieren. Aber ich arbeite mit psychisch Kranken und ich kenne mich seht gut mit den Anzeichen und Symptomen einer solchen Erkrankung aus. Ich erkenne Wahnsinn, wenn ich ihn sehe. Und die Wutrede, die ich am Samstag gesehen habe – diese lange, augenscheinlich improvisierte Ansprache bei seinem Konzert in Sacramento über alles von Trump bis hin zu Beyoncé, die angeblich die VMAs manipuliert haben soll – war sicherlich das Verhalten einer Person, die an ernsthaften psychischen Problemen leidet, wie etwa Selbstüberschätzung, Paranoia, Gedankenflucht und Verfolgungswahn.Noch einmal: Ich bin nicht in der Position, einem Prominenten eine psychische Erkrankung zu bescheinigen. Ich kann jedoch auf den kritischen mentalen Zustand eines anderen aufmerksam machen. Und momentan ist der mentalen Zustand von Kanye West der im Zweifel steht. Derselbe Kanye West, der in dieser Woche erklärte, Jay Z wolle einen Killer auf ihn ansetzen. Der Kanye West, der sich derzeit wegen Dehydration und Erschöpfung in Behandlung befindet, nachdem, Medienberichten zufolge, jemand wegen eines ”psychatrischen Notfalls” den Notruf gewählt hatte. Von dem berichtet wird, dass er mehr als 48 Stunden am Stück in seinem Studio verbracht hat und in dessen Track ”Clique” ganz offen davon erzählt wird, dass er Phasen tiefster Depression durchlebte und an einem gewissen Punkt sogar Selbstmord in Betracht zog.