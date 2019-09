Von den angesagtesten Trends in Sachen Haarschnitte und Haarfarbe haben wir bereits berichtet. In den folgenden Slides findet ihr 11 sicherlich bekannte Gesichter, die einige dieser neuen In-Frisuren ausprobieren.Natürlich haben sie meist ein ganzes Team, das sich darum bemüht, so wenig Bad-Hair-Days wie möglich vorkommen zu lassen, doch in unseren Slideshows findet auch ihr Tipps und Tricks, wie man die Frisuren galatauglich hinbekommt.Wer sich also bisher nicht entscheiden konnte, wie genau die Haare im Herbst aussehen sollen, der kann die Trends hier noch einmal getragen betrachten.