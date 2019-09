5 Junggesellinnenabschiede, wie wir sie nicht erleben möchten

Oh ja, der Junggesellinnenabschied - ein bisschen Pflichtveranstaltung, ein bisschen letztes Abendmahl für die Braut und eine ziemlich gute Ausrede dafür, auf offener Straße einfach mal eine Plastikkrone und einen Schleier zu tragen. Und der Schnaps darf natürlich auch nicht fehlen. Was sollte da schon schiefgehen?



Eine Menge, wie wir gleich zeigen werden. Wir haben nämlich mal im Refinery29-Team herumgefragt und die lustigsten, verrücktesten Bachelorette-Party-Stories zusammengetragen. Und glaubt uns, egal was euch passiert ist, danach werdet ihr euch definitiv besser fühlen. Ihr musstet noch keinem Fremden eine Pediküre geben? Oder nach einer durchzechten Nacht zum Tierarzt fahren? Dann dürft ihr euch glücklich schätzen. Bei den folgenden 5 Geschichten ist definitiv Fremdschämen angesagt.