„10.000 Schritte am Tag“ ist ein Mythos – & das zählt wirklich

Es stellt sich heraus, dass wir die Vorstellung, wir müssten täglich 10.000 Schritte – oder rund acht Kilometer – laufen, in Wahrheit einem Versehen verdanken. Und natürlich ging es dabei darum, ein Produkt zu vermarkten. Die Harvard-Professorin für Epidemiologie Dr. I-Min Lee , die zu körperlicher Aktivität forscht, erzählt gegenüber Refinery29, dass eine japanische Firma in den 1960ern einen Schrittzähler namens „Manpo-kei“ entwickelt habe, was übersetzt so viel heißt wie „10.000-Schritte-Zähler“. „10.000 Schritte, das ist eine sehr einprägsame Zahl“, meint Dr. Lee – und diese Zahl wurde immer bekannter. „Irgendwann wurde sie verwendet, ohne dass irgendjemand sie groß hinterfragte“, erklärt sie.