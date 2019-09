10.000 Schritte am Tag – Ist das mit Bürojob überhaupt möglich?

Ich habe mich eine Woche lang selbst auf die Probe gestellt. Hier die hard Facts: Ich bin 1,78 m groß, meine Schrittlänge entspricht in bequemen Schuhen etwa einem Meter. Praktischerweise misst mein iPhone die Schritte, die ich am Tag zurücklege. Von Zuhause bis zur U-Bahn sind es 500 Meter und von der U-Bahn bis zur Arbeit sind es ebenfalls 500 Meter – purer Luxus, aber für die Schrittbilanz (und meine Gesundheit?) tödlich. Da ich meinen Hund mit zur Arbeit nehme, gehe ich nach Feierabend noch immer einen „Umweg“ durch den Park, doch das macht aus 500 Metern von der U-Bahn nach Hause lediglich 950 Meter. Am Tag komme ich, wenn ich keine weiteren Termine habe, also auf 2450 Meter, plus nochmal ca. 800 Meter mittags als Verdauungs- und Hundespaziergang. Bilanz: 3,25 Kilometer. Laut Handy 4643 Schritte. Runden wir großzügig auf 4800 Schritte, wenn ich im Büro umherlaufe, Kaffee hole und den U-Bahnsteig hochlaufe. Mal schauen, ob und wie ich diese Bilanz verdoppeln kann.