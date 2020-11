Outre l'accessoire rétro, la garde-robe de Zoë est un peu plus décontractée. "J'ai beaucoup de beaux T-shirts que j'ai récupérés de mon père, et ma mère me donne toujours de jolies petites pièces comme des robes et des shorts", dit Zoë. "Elle a un style si cute et nous sommes toutes les deux assez petites, alors elle me donne toujours des vêtements comme des jupes et des pulls vintage qu'elle ne porte plus. Il y a en fait une petite boutique vintage près de la maison de ma mère en Californie où l'on peut acheter des vêtements mais aussi en faire don. Il y a quelques années, j'y ai fait un arrêt avant de rendre visite à ma mère et je lui ai dit : "Regarde, j'ai acheté toutes ces jolies choses". Elle m'a alors répondu : 'C'est à 85 % à moi, je les ai données'. C'était tellement drôle ! Je suis allée dans le même magasin qu'elle et j'ai acheté par hasard tous les mêmes vêtements que ma mère avait donnés. Je me suis dit : "D'accord, on est de toute évidence de la même famille".