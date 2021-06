Tuto coiffure : comment réussir la queue de cheval parfaite selon TikTok

Ces derniers temps, les TikToker·euses passionné·es de beauté ne semblent pas se lasser de ce que nous appelons l'astuce de la "queue de cheval parfaite" et le moment ne pourrait être mieux choisi. Avec les températures qui grimpent, nous sommes de plus en plus nombreuses·x à opter pour des coiffures hautes qui nécessitent peu d'entretien tout en restant stylées. Quel que soit votre type ou votre texture de cheveux, la queue de cheval haute est toujours un succès. Mais alors que les coiffeur·euses de célébrités et les influenceur·euses beauté voudraient vous faire croire qu'il ne faut que quelques instants pour la réaliser, obtenir une queue de cheval fournie, qui a du volume et qui reste en place n'est pas vraiment si facile...