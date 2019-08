Nous, il ne nous en faut beaucoup pour nous faire craquer pour une tendance ongles fraîche et estivale . Une simple photo sur Instagram et hop, nous voilà prêtes à prendre rendez-vous pour une manucure au nail salon du coin (ou à faire une descente au rayon vernis du magasin le plus proche, pour les fans du DIY). Alors quand deux mannequins et faiseuses de tendances comme Kendall Jenner et Gigi Hadid adoptent un même design au même moment, la tentation devient trop forte pour y résister.