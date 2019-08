De tous les imprimés animaliers , le tortoise est peut-être le plus facile à assumer. Que ce soit sur vos lunettes de soleil ou vos créoles, ce mélange de noir et de caramel est à la fois sobre et sophistiqué. Pas étonnant donc que l'imprimé tortoise est conquis le coeur des nail artists . Surtout qu'avec sa couleur à la fois chaude et sombre, cette nuance convient parfaitement pour l'automne.