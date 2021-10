Solitude : une épidémie qui touche principalement les jeunes

Mais la solitude n'est pas toujours facile à cerner et peut nous toucher de différentes manières à différentes étapes de la vie. Il y a la solitude post-rupture, la solitude du nouveau ou de la nouvelle, et même la solitude du télétravail qui fait mal même dans une maison remplie de frères et sœurs ou de colocataires turbulent·es. C'est un sentiment terrible qui va et vient et qui prend de nombreuses formes, ce qui le rend d'autant plus difficile à cerner. Il est déjà assez difficile d'identifier les moments où l'on se sent seul·e, mais la pression sociale pour ne pas se sentir seul·e n'aide pas non plus.