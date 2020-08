Plus-size : la robe étagée est le must de l’été

Définie par une silhouette douce et informe aux coutures horizontales, la robe étagée est fluide, facile à porter et polyvalente. La forme s'adapte aussi bien aux couleurs unies qu'aux différents imprimés et, cette saison, tout nous est proposé, de l'imprimé floral à l'imprimé animal. Une évolution de la robe à smocks (qui est déjà une tendance massive de la saison printemps/été 2020 ), les robes étagées sont universellement flatteuses et, à l'heure actuelle, elles sont disponibles dans une variété de longueurs, de formes et de dimensions - nous sommes donc assez gâté·es par le choix. Pendant le mois de la mode, les robes étagées étaient partout. Du défilé avant-gardiste de Simone Rocha, où des couches superposées de dentelle noir étaient associées à un harnais en crochet et à un couvre-chef en latex, à Oscar de la Renta, dont les robes étagées longues et fleuries de couleurs crème et caramel étaient associées à des ceintures et des sacs assortis.