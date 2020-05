Mode : le printemps-été 2020 s’annonce haut en couleur

La nuance 18-1662 de Pantone porte le doux nom de Flame Scarlet. Mais pour nous, cette teinte est plutôt celle d'une tomate cerise riche et juteuse. "D'un rouge ardent, Flame Scarlet exsude la confiance et la détermination", lit-on dans la description de la nuance, et nous sommes on ne peut plus d'accord. La robe à bretelles spaghetti et à volants de Christopher Kane était notre grande favorite lors de la Fashion Week de Londres , tandis que Acne Studios et Chromat ont parfaitement réussi à marier la couleur à des chaussures blanches. Les teintes tomate vibrantes s'harmonisent avec toutes les carnations et sont également irrésistibles lorsqu'elles sont doublées d'un rouge à lèvres assorti.