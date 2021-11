Rétinol : toutes les raisons de s’y mettre en hiver

Que vous soyez une inconditionnelle des soins de la peau ou une personne qui aime simplement nettoyer et hydrater, vous avez probablement entendu les dermatologues vanter les mérites de la vitamine A (alias rétinol). En accélérant le renouvellement des cellules de la peau, ce puissant ingrédient a la capacité de déboucher les pores (réduisant ainsi les éruptions), d'estomper l'hyperpigmentation et de réduire l'apparence des rides et ridules. Le rétinol peut rendre la peau sensible et squameuse s'il est utilisé de manière excessive, mais le Dr Anjali Mahto, consultante en dermatologie, plaide en faveur de son utilisation en automne et en hiver.