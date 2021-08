Comme pour tous les traitements au laser - de ceux utilisés pour atténuer les rides et l'acné à l' épilation au laser - le Dr Rakus explique que la durée peut dépendre de la zone du visage, de la peau ou du corps que vous traitez. "Certaines zones plus larges peuvent prendre plus de temps", mais les lèvres peuvent être plus rapides à traiter car elles ont tendance à avoir une surface plus petite. Comme pour les fillers, qui peuvent commencer à 300 € pour 1 ml et aller jusqu'à 600 € et plus, dans de nombreuses cliniques parisiennes réputées, les traitements laser des lèvres sont dans le même ordre de prix. Le Dr Rakus précise que le prix peut fluctuer en fonction de la zone sur laquelle vous souhaitez vous concentrer.