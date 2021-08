Toutes les réponses à vos questions sur la coupe menstruelle

Oui, la coupe sera pleine de sang. Barnes et Reimer pensent qu'il faut aller au-delà de ce détail. "On dit des serviettes qu'elles sont hygiéniques, dit Barnes. "Il y a une aseptisation des menstruations et on nous fait croire que c'est quelque chose de sale ou dont il faut avoir honte." Elle ajoute que lorsque vous saignez dans un tampon ou dans une serviette hygiénique, vous n'avez pas la même appréciation de la quantité de sang que vous perdez en une journée et que la connaissance est la clé du pouvoir. Reimer ajoute : "Ce qui me plaît, c'est que j'ai commencé à me sentir très à l'écoute de mon corps. J'ai remarqué que j'avais des règles très abondantes. Je me suis rendu compte - c'est un peu dégoûtant - que j'avais beaucoup de caillots", poursuit-elle. "J'étais en mesure d'aller voir mon médecin et de lui donner des détails sur mon corps qui me permettaient de me sentir plus forte."