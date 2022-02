Si vous n'avez pas suffisamment mouillé pendant le rapport sexuel, le frottement peut provoquer des démangeaisons et des irritations. Cela peut également être causé par "un rapport sexuel brutal, long ou surtout long avec un préservatif et pas assez de lubrifiant", explique à Refinery29 le Dr Zhana Vrangalova , experte en sexualité chez LELO et professeure de sexualité humaine à l'université de New York. Bien que ce ne soit pas un problème grave, c'est inconfortable. Heureusement, on peut le résoudre facilement en ajoutant du lubrifiant