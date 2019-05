Si the Queer Eye et les conseils mode avisés de Tan France vous manquaient déjà, c’est votre jour de chance. Netflix vient d’annoncer que le styliste et personnalité du petit écran devrait animer la toute nouvelle émission, Next In Fashion qui fera le bonheur des amateur·rice·s de mode. Sa co-présentatrice ne sera autre que la modeuse et it-girl incontestée, Alexa Chung. Les enjeux de l’émission sont décrits comme élevés, et pour cause : le·la gagnant·e repartira avec la coquette somme de 250 000 $ (224 000 £) et l’occasion de lancer une collection en collaboration avec Net-a-Porter.