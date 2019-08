Les études démontrent que la pression de réussir vient de toutes parts — parents, enseignants, amis, eux aussi axés sur la performance — mais aussi de l’intérieur. Une étude américaine par exemple a trouvé que « les enseignants étaient presque trois fois plus susceptibles de s'attendre à ce que leurs étudiants d'origine asiatique finissent leurs études supérieures, que les étudiants blancs dont les parents étaient nés aux États-Unis. » Au-delà des blagues et des mèmes, on retrouve des dizaines de publications sur le groupe Facebook abordant les thèmes de la dépression, de l'anxiété, de la volonté d’honorer les sacrifices familiaux, ainsi que du sentiment de devoir travailler dur et obtenir les meilleures notes. Et même au-delà du domaine académique, les personnes d’origine asiatique se décrivent souvent comme des « accros du boulot » et poussés à atteindre la réussite au plus haut niveau.