Inspiration coiffure : 7 façons d’adopter le dégradé cet hiver

Le dégradé n'est plus l'option préconisée par votre coiffeur pour "désépaissir", il s'agit désormais d'un style à part entière, l'une des tendances coiffure les plus recherchées sur Google en ce moment. Loin de se limiter à un seul style, les coiffeurs incorporent le dégradé à tous les classiques, du carré à la coupe pixie en passant par la frange , afin de l'adapter à tous les types de cheveux et à toutes les formes de visage. Tout ça nous donne bien envie de prendre rendez-vous chez le coiffeur.