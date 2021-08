Les réseaux sociaux peuvent être un monde merveilleux d'inspiration make-up, de trucs et astuces et de conseils de beauté en provenance de sources auxquelles nous n'aurions peut-être pas eu accès autrement (hello les beauty-hack sur TikTok ), mais quand il s'agit de représentation, la majorité des influenceuses se vantent d'avoir une peau lisse, des pores invisibles et pas le moindre bouton en vue.