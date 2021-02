Votre peau vous protège constamment contre les infections, donc lorsque la peau est percée et qu'un trou est créé, la barrière est compromise et les bactéries sont plus susceptibles d'y pénétrer. La pire chose que vous puissiez faire pour un nouveau piercing, c'est de ne pas vous astreindre à la routine de soins. N'oubliez pas que le traitement d'un piercing au téton est légèrement différent de celui d'un piercing au nez ou à l' oreille : Cassi Lopez, responsable perceuse chez New York Adorned, suggère à ses client·e·s de privilégier le nettoyage des tétons avec de l'eau sous la douche deux fois par jour. Il suffit de laisser couler l'eau sur le piercing pendant environ deux minutes avant de sortir et de sécher soigneusement la zone. Évitez absolument d'utiliser des serviettes en tissu pour cette étape - dans et hors de la douche - pour éviter de tirer ou d'irriter davantage.