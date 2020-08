Les huiles essentielles peuvent-elles apaiser les piqûres d’insectes ?

Ah les piqûres d' insectes ! Le grand combat pendant l'été pour ne pas se faire piquer et surtout pour éviter toutes démangeaisons. Des moustiques aux taons, en passant par les guêpes et les tiques, les piqûres d'insectes peuvent être désagréables, surtout si elles provoquent des démangeaisons. Et on a souvent l'impression que quoi que l'on fasse, la démangeaison ne peut pas être atténuée.