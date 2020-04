Je laisse mes filles porter du maquillage (même si ça dérange)

En ce qui concerne les idées de seconde vague sur la beauté, Mina et Stroud comprennent tous les points qui sont habituellement soulevés. Le maquillage a été, à de nombreuses reprises dans l'histoire, attendu des femmes. Les visages nus et la "beauté naturelle" sont rarement célébrés. L'idée qu'un visage naturel est "laid" est répandue au point que certaines femmes n'ont jamais laissé leur partenaire, leurs enfants ou leurs amis les voir sans maquillage. On peut et on doit lutter contre tout ça, mais il ne faut pas pour autant éradiquer totalement les cosmétiques. "Je ne crois pas qu'il soit de notre devoir de détruire l'idée de porter du maquillage", explique Mina, "mais plutôt de changer l'attitude qui l'entoure, et je crois fermement que c'est ce qui se passe en ce moment".