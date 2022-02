Non, avoir des pellicules n’est ni sale, ni honteux

Les facteurs déclenchants peuvent être l'alimentation, le stress et les changements hormonaux. De nombreuses femmes déclarent avoir des pellicules après avoir arrêté la pilule . Quelle qu'en soit la cause, la croyance selon laquelle un cuir chevelu sec est à l'origine des pellicules est erronée, et éviter de faire un shampooing de peur de l'assécher davantage ne sert à rien. Selon les expertes, les cuirs chevelus gras y sont plus sujets, et un shampooing régulier est la clé. Au moment de choisir vos produits, recherchez des ingrédients spécifiques anti-levures tels que le kétoconazole, le zinc pyrithione, le sulfure de sélénium ou la piroctone olamine, que vous trouverez dans une gamme de shampooings anti-pelliculaires. Les produits à base de goudron ou ceux contenant de l'acide salicylique peuvent également être utiles. Anabel, sans surprise, préfère le shampooing pour cuir chevelu squameux et irrité de Philip Kingsley (88,50 €) - comme des milliers de ses client·e·s - pour ses résultats impressionnants en matière d'élimination des squames (arme de choix : la piroctone olamine) et son parfum fruité non médical, qui laisse les cheveux doux.