Nous avons tou·te·s de la malassezia sur la peau, mais tout le monde ne développe pas de l'acné fongique. Alors quel est le déclencheur ? "L'acné fongique est le plus souvent déclenchée par l'utilisation d'hydratants et d' écrans solaires occlusifs lourds, la combinaison de vêtements serrés et de sueur (comme quand on fait du sport en Lycra, par exemple) et l'humidité", explique le Dr Sommerlad. Si vous êtes coupable de vous prélasser dans vos vêtements de sport après une bonne séance de HIIT, voici une raison de plus d'arrêter et de filer prendre une douche bien chaude. "Lorsqu'on a cette barrière serrée sur une peau moite, la malassezia peut vite passer d'inoffensive à déclencheur de folliculite", précise le Dr Sommerlad, notant qu'un système immunitaire déprimé, l'utilisation de stéroïdes et d'antibiotiques et des conditions immunitaires peuvent également en être la cause. L'acné fongique apparaît généralement en très grand nombre et a tendance à se manifester sur le dos et la poitrine comme indiqué plus haut, mais elle peut aussi apparaître sur le cou, la mâchoire et le dos des bras, partout où l'on peut faire l'expérience de ce type de pression ou de transpiration.