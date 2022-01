Les 5 éléments du zodiaque chinois expliqués

Le rôle que les éléments naturels jouent dans l'astrologie chinoise n'est pas très différent. Dans les deux systèmes, les éléments sont considérés comme une force influente sur les signes (si vous ne connaissez pas votre signe du zodiaque chinois, découvrez-le ici ). De plus, comme l'écrit l'astrologue chinoise Laura Lau dans The Handbook of Chinese Horoscopes , certains éléments sont associés à certains signes - ou les "gouvernent". Mais c'est là que s'arrêtent les similitudes. En astrologie chinoise, il existe en fait cinq éléments au total : bois, feu, terre, métal et eau. Et ils n'interagissent pas seulement avec les signes, ils affectent également l'année et le signe du zodiaque correspondant.