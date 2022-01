Bien sûr, les raisons de participer au Dry January ne manquent pas (idéalement, vous le faites pour vous-même et non à cause de la pression sociale), et chaque expérience est très personnelle. Néanmoins, si vous buvez fréquemment et que vous arrêtez soudainement de consommer de l'alcool, vous ressentirez inévitablement certains effets.